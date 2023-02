Strategia ed effetti | su Pil e non solo | delle mosse Bce contro l’inflazione

Leggi su formiche

(Di sabato 11 febbraio 2023) I recenti aumenti dei tassi di interesse della Banca centrale europea (Bce) indicano che la politica monetaria è diventata particolarmente restrittiva. All’inizio del processo inflazionistico, un paio di anni fa, dovuto alle politiche fortemente espansive messe in atto per reagire aglidepressivi generati dalla pandemia, la Bce si era mostrata molto cauta con aumenti modesti e differiti nel tempo dei tassi di interesse, soprattutto nei confronti della Federal Reserve americana. Il comportamento attendista è stato motivato dalla convinzione che il rientro in un range accettabile delsarebbe avvenuto in tempi abbastanza brevi alla luce anche di una differenziazione qualitativa e quantitativa degli stimoli monetari e della domanda in Europa e negli Stati Uniti d’America. Con gli ultimi aumenti dei tassi di interesse e con quelli ...