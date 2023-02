(Di sabato 11 febbraio 2023) (Adnkronos) – Loche si è creato sulper le ristrutturazioni edilizie sta tenendo incagliati circa 15 miliardi di euro di crediti fiscali e sta bloccando 90.000 cantieri: una situazione pericolosa che mette a25.000, per la quasi totalità pmi, con la consequenziale perdita di 130.000 posti di lavoro. Questa situazione si è creata principalmente a motivo della raggiunta capienza fiscale da parte delle banche, pari a 81 miliardi di euro, mentre il totale del “giro d’affari” dei bonus per l’edilizia ha raggiunto la quota di 110 miliardi, cifra assai superiore, peraltro, rispetto ai 72 miliardi inizialmente stimati. È quanto emerge da un dossier del Centro studi di Unimpresa, secondo il quale il solovale 61 miliardi, ben 25 miliardi ...

... ben più di quanto lo è ilche vede le colonnine come intervento trainato e quindi ... Preoccupazione anche da parte di Federico Lagni, CEO Enerev , che evidenzia pure lui come lo...La storia deltestimonia come gli interventi solo nazionali sono assai costosi e possono far finire in situazioni di(l'ingolfamento del mercato della cessione dei crediti d'imposta,...

Stallo Superbonus, l'allarme: "Rischio fallimento per 25mila aziende" Adnkronos

Gli interventi regionali per superare il blocco della cessione del credito per superbonus idealista.it/news

9 Colonne – SUPERBONUS, UNIMPRESA: REGIONI IN CAMPO PER ACQUISTARE CREDITI DA BANCHE Unimpresa - Unione nazionale di imprese

Superbonus, niente proroga per le villette. Stallo sui crediti: cessione impossibile a banche e Poste la Repubblica

Superbonus 110, verso lo stop alla proroga. Cosa succede ora per le villette QUOTIDIANO NAZIONALE

(Adnkronos) – Lo stallo che si è creato sul Superbonus per le ristrutturazioni edilizie sta tenendo incagliati circa 15 miliardi di euro di crediti fiscali e sta bloccando 90.000 cantieri: una ...O lo sblocco dei crediti o il fallimento. La Cna ragusana lancia il grido d'allarme per la situazione di stallo riguardante i crediti incagliati nei cassetti fiscali derivanti dai crediti del ...