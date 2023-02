Spie sotto copertura | tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi su tpi

(Di sabato 11 febbraio 2023): trama, personaggi, doppiatori e streaming delsu Italia 1 Stasera, sabato 11 febbraio 2023, alle ore 21,20 su Italia 1 va in ondad’animazione del 2019 diretto da Nick Bruno e Troy Quane. La pellicola è l’adattamento cinematografico del cortometraggio animato del 2009 Pigeon: Impossible di Lucas Martell. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Walter Beckett è un bambino geniale che ama inventare e costruire gadget, tutti strumenti che servono come protezione. La madre, che fa la poliziotta, è felice dei lavori del figlio, e lo incoraggia facendogli capire che non è “strano” come lo considerano a scuola, ma che è un bambino dotato che crescendo sarà capace di fare grandi cose, ...