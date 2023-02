(Di sabato 11 febbraio 2023) L'attore di origini colombiane, noto per aver interpretato il supercriminale Violator/Clown nel film del '97,unneldicon Jamie Foxx. Sono passati oltre 20 anni dall'uscita nelle sale di, film basato sull'antieroe della Image Comics, ma i tempi sono maturi per un. A supervisionarlo ci penserà Todd McFarlane, creatore del personaggio, e a vestire i panni didovrebbe essere il premio Oscar Jamie Foxx., che nel film del '97 interpretò il supercriminale Violator/Clown, ah dichiarato di essere interessato a un: "Non so se riuscirei a vestire nuovamente i panni di Clown e se la fortuna possa colpire due volte. Ma vorrei avere unin ...

Spawn, John Leguizamo vorrebbe un cameo nel reboot Movieplayer

A supervisionarlo ci penserà Todd McFarlane, creatore del personaggio, e a vestire i panni di Spawn dovrebbe essere il premio Oscar Jamie Foxx. John Leguizamo, che nel film del '97 interpretò il ...