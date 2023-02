Spalletti | «Se vogliamo crearci problemi quest’anno parliamo del futuro»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 11 febbraio 2023) Il tecnico del Napoli, Luciano, ha parlato in conferenza alla vigilia di Napoli-Cremonese Pensiero alla Champions? «No. Ho troppi motivi per pensare alla partita di domani senza andare a disperdere attenzioni o pensieri che ci serviranno invece domani perché noi non abbiamo dimenticato che la Cremonese ci ha eliminato dalla Coppa Italia e abbiamo potuto constatare tutte le qualità che ha questa squadra» Una gara trappola? «Sappiamo quanto la Cremonese sia forte e che abbiamo vinto all’andata, ma al Cremonese ha la caratteristica che non si fa mai sfuggire la partita di mano ed è difficile darle il colpo del KO. Sanno difendersi e ripartire con le giocate a terra. Sanno cercare il gioco lungo. Sappiamo che è una partita fondamentale per noi perché quando ci si chiama Napoli ci sono scontri diretti o partite assolutamente da vincere questa è una ...