Spalletti | la risposta sul rinnovo col Napoli spiazza tutti

La squadra dicontinua a vincere giocando bene. Il problema è altrove: troppe squadre piene di problemi ... I troppi alti e bassi di tante protagoniste non consentono di dare una...Da quandoè l'allenatore del Napoli , la squadra ha collezionato 25 clean sheet in campionato e ha subito meno gol di tutte le altre dal 22 agosto 2021: 46 reti incassate in 534 giorni. Ne parla il ...

Napoli, Spalletti: "Ci sono girate le scatole...", poi una risposta a sorpresa Corriere dello Sport

Napoli, diretta Spalletti in conferenza: la frase sull'Atalanta e la risposta a Mourinho Corriere dello Sport

Carnevale e il clamoroso retroscena su Spalletti all'Udinese Corriere dello Sport

Spalletti incontra i tifosi: “Sei il numero uno” la risposta a sorpresa del mister – VIDEO napolipiu.com

Spezia, cori nauseanti contro Spalletti. Risposta show del mister: 'In estate vengo qui' AreaNapoli.it

La squadra allenata da Spalletti si è allenata questa mattina: non ha preso parte alla seduta un giocatore come rivelato dal club ...Il calciomercato del Napoli si arricchisce di un nuovo interessante nome. Dopo le prime voce, adesso arriva la risposta del giocatore stesso. Spalletti è felice della rosa a sua disposizione, e al ...