Spalletti | «Gaetano diventerà uno dei più grandi centrocampisti»

(Di sabato 11 febbraio 2023) Ha affrontato diversi temi, Luciano, nella conferenza stampa di presentazione della sfida del Napoli contro la Cremonese, tra questi ha parlato anche dei giovani come, Zerbin e Zedadka. «Ci siamo rimasti male quando siamo usciti dalla Coppa Italia perché per certi versi ci serviva per far vedere quanto è forte, Zerbin , Zedadka. Sarebbe stata una competizione per chi non aveva giocato le partite precedenti o vicino a quella, serviva anche per un completamento di lavoro e per fare esperienza perché abbiamo una rosa che se lo può permettere di giocare una partita in più. A volte anche fare una trasferta, portare le valigie, diventa a livello mentale un lavoro, ma poteva servirci per le cause e invece siamo fuori e ci sono girate un po’ le scatole. Quindi domani ci metteremo anche questo nel conto che vogliamo ...

continua: "Siamo rimasti male per l'eliminazione dalla coppa Italia, ci serviva per far vedere quanto son forti Zerbin,che diventerà uno dei più grandi centrocampisti in ...Del futuro di, però,si sbilancia: 'Diventerà uno dei più grandi centrocampisti in circolazione'. E c'è spazio per le solite parole al miele per i tifosi: 'Quando il Napoli fa star ...

Inoltre, Spalletti, ha aggiunto: "E' una partita fondamentale per ... "Ci siamo rimasti male, per certi versi serviva per far vedere quant'è forte Gaetano, Zerbin, Zedadka che è un calciatore forte, ...