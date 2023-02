Spalletti | «Cremonese? Noi | Inter | Milan e Juventus sappiamo loro valore»

(Di sabato 11 febbraio 2023)tira le orecchie al suo Napoli e li richiama alla massima attenzione contro la. La squadra di Ballardini, a detta sua, ha messo in difficoltà oltre al Napoli stesso anche l’, ile laAVVERSARIO DI? Lucianoin conferenza stampa parla della: «ildellae che è una partita fondamentale è una partita assolutamente da vincere. Noi, l’, la, il… Allanon sfugge mai la partita, è difficile dargli il colpo del ko, hanno sempre reazione, sanno difendersi e ripartire palla a terra o col gioco ...

Lucianonon pensa alla Champions League. E' distante l'idea del doppio confronto contro l'Eintracht valido per gli ottavi, la testa è alla: "Ho troppi motivi per pensare alla partita di ...Napoli -e la questione contratto: 'È un minuscolo dettaglio'ha quindi risposto ad una domanda sul contratto: 'Il mio contratto è un minuscolo dettaglio all'interno di ...

Napoli-Cremonese, probabili formazioni Sky: Spalletti prepara due cambi Tutto Napoli

Cds - Spalletti vuole la rivincita con la Cremonese: confermerà l'11 titolare Tutto Napoli

Napoli-Cremonese, turnover per gli azzurri La decisione di Spalletti Spazio Napoli

Spalletti: “Cremonese difficile da stanare, serve qualità. Nessuno regala punti d’ufficio” CalcioNapoli1926.it

“Cremonese Non abbiamo dimenticato l’eliminazione dalla Coppa Italia. Sappiamo la loro forza, per noi sarà una gara fondamentale”. Luciano Spalletti presenta così la gara che il suo Napoli giocherà ...Lo ha detto il tecnico del Napoli Luciano Spalletti alla viglia della gara contro la Cremonese. Spalletti pensa al ko ai rigori in Coppa Italia contro la Cremonese: "Ci siamo rimasti male - ha detto - ...