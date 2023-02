Le parole diin conferenza stampa alla vigilia di Napoli - Cremonese: l'allenatore azzurro, a +13 sull'Inter, mantiene la cautela in ...Luciano, allenatore del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Napoli - ... All'allenatore del Napoli non è piaciuta la domanda di uned ha risposto così oggi in ...

Spalletti al giornalista: "Vuoi crearci problemi" La Gazzetta dello Sport

Spalletti stoppa il giornalista: “Solo Cremonese! Chi parla già di Scudetto vuole crearci problemi!” Tutto Napoli

Spalletti alza la voce col giornalista: "Ci vuoi creare problemi" | VIDEO CalcioNapoli24

VIDEO / Napoli, Spalletti al giornalista: “Vuoi crearci problemi” fcinter1908

Spalletti scherza con il giornalista: "Lei fa la sentinella" Tuttosport

Sento cose su quanti punti bastano, quanto manca, poi io non sono bravo a fare i conti e quindi ce l'avete con noi (ride, ndr). C'è chi dice basta vincerne 13 per la matematica, e quindi c'è da vincer ...C'è grandissimo fermento a Sanremo in vista della finale di stasera. Tra i giornalisti presenti c'è chi associa Mengoni alla squadra di Luciano Spalletti. "Marco, come il Napoli, è in testa alla ...