Spalletti ' 13 vittorie al titolo | ma nessuno le regala'

pensa al ko ai rigori in Coppa Italia contro la Cremonese: "Ci siamo rimasti male - ha detto - perché ci serviva per far vedere quanto siano forti Gaetano, Zerbin, ZedaDka, Berenzynski; ...I meriti di. Per far bene il mio lavoro bisogna giudicare i calciatori e non sé stessi. Quando sono in ufficio o a casa mi viene da rivedere se ho gestito bene l'allenamento del giorno ...

Luciano Spalletti mette in chiaro le cose: non vuol sentir parlare di altro se non di Cremonese. «Ho troppi motivi per pensarci senza disperdere attenzioni che ci serviranno domani. Ci ...Se poi vogliamo crearci problemi quest'anno basta parlare dei contratti del futuro". Lo ha detto netto il tecnico del Napoli Luciano Spalletti rispondendo a domande sul suo futuro in azzurro.