Spagna-Italia rugby femminile oggi in tv | orario | programma | canale | streaming | formazioni

Leggi su oasport

(Di sabato 11 febbraio 2023) La Nazionalena disi sta preparando a disputare il primo match di preparazione al Sei Nazioni 2023: l’di Giovanni Raineri, sabato 11 febbraio, alle ore 17.00, giocherà in trasferta contro laallo stadio Baldiri Aleu dell’Unió Esportiva Santboiana di Barcellona. Trattandosi di un incontro internazionale che non assegnerà il cap, gli allenatori non hanno avuto l’obbligo di comunicare letitolari, né avranno il dovere di portare al massimo otto elementi in panchina: è probabile che tutte le 25 azzurre convocate possano trovare spazio nel corso della sfida. Quello odierno sarà il quindicesimo incrocio con “Las Leonas“: l’ultima sfida, giocata nell’ambito dellaWorld Cup European Qualifier a Parma ...