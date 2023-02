Spaccio di droga nel centro di Pomezia | due pusher in manette

(Di sabato 11 febbraio 2023)– I Carabinieri della Compagnia dihanno arrestato due uomini gravemente indiziati del reato di detenzione edi sostanze stupefacenti. Nello specifico, i Carabinieri della Stazione Roma Divino Amore, hanno fermato un 30enne originario di Roma, ma da tempo residente nel comune di Ciampino, per un controllo. Insospettiti dall’atteggiamento dell’uomo, i militari hanno deciso di estendere il controllo presso il suo domicilio. La perquisizione, ha permesso di rinvenire e sequestrare 260 grammi di hashish, 72 di marjiuana, suddivisi in varie dosi e la somma in contanti di 7.100 euro, ritenuto il provento di pregressa attività illecita, nonché un bilancino e materiale utile per il confezionamento delle dosi. In seguito, nel corso della serata di ieri, una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di ...

