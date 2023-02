Somalia | Crosetto incontra presidente e ministro Difesa | Africa e Europa due continenti | un unico destino

(Di sabato 11 febbraio 2023) Roma, 10 feb. - (Adnkronos) - Ildella, Guido, hato stamane ildella Repubblica di, Hassan Sheikh Mohamud, ed il suo omologo Mohamed Nur Abulkadir. Un amichevole colloquio, si legge in una nota, durante il quale sono stati affrontati temi di comune interesse quali il supporto e il sostegno alle Forze Armate somale per la lotta al terrorismo, alla pirateria e per aumentare la sicurezza del Paese. In tale incontro ildellaha condiviso con ildella Repubblica dichesono "due, un", che "il futuro dei Paesi ...

