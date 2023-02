Somalia | Crosetto incontra presidente e ministro Difesa | Africa e Europa due continenti | un unico destino

"Dobbiamo curare il mal d'Africa perché non diventi il male d'Europa - ha detto ancora- Laha il confine marino più lungo dell'Africa, ma è anche la porta dell'Africa, abbiamo ......Sheiikh Mohamud (presidente della Repubblica di), Antonio Tajani (vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri), Matteo Piantedosi (ministro dell'Interno), Guido(...

Somalia, Crosetto incontra presidente e ministro Difesa: "Africa e ... Adnkronos

Il Ministro Crosetto incontra il Presidente della Repubblica di ... Ministero della Difesa

Per Crosetto la sfida con Russia e Cina è in Africa Formiche.net

Migranti, Crosetto: "Sfida Europa è far crescere la ricchezza dell ... SardiniaPost

Meloni disegna il perimetro della politica estera italiana. Parla Profazio Formiche.net

Roma, 10 feb. (Adnkronos) – “Se l’Africa non crescerà economicamente, se non sarà in grado di assicurare condizioni di vita dignitose ai suoi abitanti, 2,5 miliardi di persone dovranno rivolgersi in E ...(Adnkronos) - Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha incontrato stamane il presidente della Repubblica di Somalia, Hassan Sheikh Mohamud, ed il suo omologo Mohamed Nur Abulkadir. Un amichevole c ...