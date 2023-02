Sofia Goggia | è il grande giorno | alle 11 assalto all’oro mondiale nella discesa libera

(Di sabato 11 febbraio 2023) Due primi posti nelle tre prove, più un terzo scendendo con il freno a mano. Ilè arrivato:11 di sabato 11 febbraiotenterà l’alla medaglia d’oroneldi Méribel, in Francia. La trentenne viene da un Super G in chiaroscuro, chiuso all’undicesimo posto e che succede al ventesimostessa specialità della combinata. Masua specialità ha continuato a brillare. Ha chiuso al primo posto la prima e la terza prova, al terzo invece la seconda. E arriva alla gara dafavorita, non solo perché leader di Coppa del Mondoclassifica della specialità. Dovrà vedersela con la ...

a caccia del titolo iridato, Gut, Stuhec, Mowinckel e Puchner le rivali più accreditate: la bergamasca cerca il primo oro della ...Nella discesa mondiale con meno iscritte degli ultimi vent'anni, solo 29, c'è particolare attesa per la concorrente che scenderà con il pettorale numero 6:. Stando ai precedenti ...

Sci, Sofia Goggia a Meribel, in Francia - Sport Agenzia ANSA

Elena Fanchini, Sofia Goggia e l’emozionante messaggio sui social: “Cara Elly…" Tuttosport

Bode Miller innamorato di Sofia Goggia Sportal

Sofia Goggia distrutta dal dolore, quella dedica era un segnale SportItalia.it

Il grande giorno è arrivato. Oggi, sabato 11 febbraio, Sofia Goggia affronterà la discesa libera di Meribel, a caccia della medaglia d'oro. L'Italia cercherà di cogliere un altro trionfo in questi ...Sono quattro le azzurre iscritte, ovvero Sofia Goggia, Elena Curtoni, Nicol Delago e Laura Pirovano. Saranno 29 le atlete al via. Grande attesa per Sofia Goggia, che poteva ricevere in sorte un ...