Snowboard | Coppa del Mondo Calgary 2023 | nell’Halfpipe Ruka Hirano dominante Vince ancora Mitsuki Ono

Leggi su oasport

(Di sabato 11 febbraio 2023) Da Mammoth Mountain aè passata una settimana, ci siamo spostati dagli Stati Uniti al Canada, ma in chiave successo non è cambiato nulla: penultima tappa per ladeldiHalfpipe eun dominio per il Giappone, che trova la doppietta conOno. Perè addirittura la terza vittoria di fila in stagione: dominio assoluto per il nipponico classe 2002 che nella terza run ha trovato il salto migliore in 88,50. Il giovanissimo australiano Valentino Guseli è nuovamente costretto ad accontentarsi della seconda piazza: 82.00 il punteggio dell’oceanico. Terza posizione per un altro giapponese, Shuichiro Shigeno.ovviamente al comando della graduatoria di ...