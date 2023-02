Smackdown 10 02 2023 Le prime grandi crepe nella Bloodline

(Di sabato 11 febbraio 2023) Lettori di ZW, bentornati ad un nuovo appuntamento con Friday Night. Puntata dello show bluquale vedremo i vincitori della finale del torneo tag team Braun Strowman e Ricochet affrontare gli Usos (sempre se Jey alla fine decida di presentarsi) in un match valido per i titoli di coppia di. Sarà inoltre presente in arena Paul Heyman che, dopo la grande battaglia al microfono con Cody di Raw, dovrà esrsi anche sul problema più imminente della Bllodline: Sami Zayn. Inoltre vedremo chi sarà il prossimo primo sfidante al titolo Intercontinentale. Tutto questo e molto altro ancora in questa nuova edizione dello show blu! PROMO: Ad aprire questa nuova puntata dello show blu ci pensa niente meno che il Wise man, Paul Heyman. L’avvocato inizia parlando della doppia minaccia che Roman ...

... il gioco è stato quindi programmato per il rilascio nel febbraio. Secondo Wrestle Zone, ... lo studio giapponese precedentemente responsabile della serie WWE/ WWE 2K dal 2000 al 2018 . ...Io ero il volto die lui di Raw. Ma lui è stato sfruttato nei film prodotti dalla WWE, ... Nel corso delDave Bautista avrà più di un'occasione per mettere in mostra il suo talento. Il 2 ...

SmackDown Report 10-02-2023 - WWE The Shield Of Wrestling

WWE SmackDown 10/02/2023 report (2/3) - La reunion degli Usos World Wrestling

WWE Smackdown Report 03/02/2023 Rumble fallout Tuttowrestling

SmackDown: i match annunciati per la puntata del 17-02-2023 The Shield Of Wrestling

SmackDown 27-01-2023 - Anteprima The Shield Of Wrestling

L'AEW è senza dubbio una delle compagnie di wrestling professionistico più chiacchierate al mondo in questo momento. In effetti, grazie alla presenza di molti lottatori professionisti provenienti da d ...Another great match was when Hardy defeated The Undertaker in an Extreme Rules Match on SmackDown in November 2008. Although they were capable of delivering a solid pay-per-view match, they never had ...