Slittino | Voetter-Oberhofer sul podio | le Azzurre al comando della Coppa del Mondo

(Di sabato 11 febbraio 2023) Andreae Marionancora sulindeldi. Lesono arrivate terze nel doppio femminile di Winterberg, in Germania. Gara vinta dalle tedesche Jessica Degenhardt e Cheyenne Rosenthal davanti alle austriache Selina Egle e Lara Michaela Kipp. Questo risultato (ottavostagionale) permette alledi mantenere ilclassifica generale a quota 770 punti, inseguite da Egle e Kipp (700) e da Degenhardt e Rosenthal (671). (coni.it)(foto@fisi.org)