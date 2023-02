Slittino naturale | dominio italiano ai Mondiali! Doppiette nel singolo femminile e doppio maschile

Leggi su oasport

(Di sabato 11 febbraio 2023) Arrivano grandissime notizie per l’Italia dalla prima giornata dei Campionati Mondiali di2023. La 24a edizione della manifestazione iridata, in corso di svolgimento a Deutschnofen (provincia di Bolzano), si è aperta subito con dueper i nostri colori, mettendo basi importanti anche in vista della giornata di domani. Ma, come sempre, andiamo con ordine. Nella gara dil’Italia piazza la prima doppietta. Il successo va alla solita Evelin Lanthaler. La nativa di Merano ha conquistato il suo sesto alloro iridato, in una prova letteralmente dominata. La classe 1991, infatti, ha fatto segnare il tempo complessivo di 1:50.62 (55.49 e 55.13) rifilando 86 centesimi a Greta Pinggera (55.78 e 55.70) mentre al terzo posto si piazza l’austriaca Tina Unterberger a 1.11. ...