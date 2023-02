Slittino | Coppa del Mondo Winterberg 2023 | altro podio per Voetter Oberhofer | ottimo terzo posto

Leggi su oasport

(Di sabato 11 febbraio 2023) Ottavoin nove gare, striscia pazzesca per Andreae Marionche c’entrano in quel dil’ennesima top-3 stagionale nelladeldisu pista artificiale nel doppio femminile. Le azzurre, sul budello teutonico, agguantano punti fondamentali in chiave sfera di cristallo, dove restano nettamente al comando (settantacinque punti di margine) quando mancano solamente tre gare al termine. A vincere sono le padrone di casa Jessica Degenhardt / Cheyenne Rosenthal con il crono di 1’28”288 davanti alle austriache Selina Egle / Lara Michaela Kipp di 220 millesimi. Il duo tricolore ha perso una posizione nella seconda run, passando dalla seconda alla terza piazza. Da segnalare l’ennesimopiazzamento dell’altra ...