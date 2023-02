Sky Sport Serie C 2022 23 27a Giornata | Palinsesto Telecronisti Lega Pro anche streaming NOW

(Di sabato 11 febbraio 2023) Sabato 11 e Domenica 12 Febbraio, appuntamento su Sky con la 27adel campionato di calcio di/2023. Sky ha acquisito, aderendo all’offerta al mercato pubblicata dallaPro, i diritti di trasmissione del pacchetto Nazionale PAY del Campionato diC per la stagione/2023 e conferma così la grande...

Nuovo look per il francese del Milan, che per la sfida di San Siro contro il Torino ha sfoggiato un biondo platino molto appariscente e reso ancora più particolare dal disegno di uno 'smile' di colore ...Il Milan è tornato alla vittoria e a mantenere la porta inviolata con il successo casalingo di misura contro il Torino di Juric, che aveva inaugurato il pessimo periodo rossonero con l'eliminazione ...

Calcio Estero Sky Sport 2022/23 - Premier League, Bundesliga, Ligue 1 (11 - 12 - 13 Febbraio) Digital-Sat News

Il grande futsal sbarca a Cavezzo Mc-Mantova in diretta su Sky sport il Resto del Carlino

Sky Sport Serie B 2022/23 24a Giornata, Palinsesto Telecronisti NOW (10 - 11 - 12 Febbraio) Digital-Sat News

Cosatti (Sky Sport): "Nuova Superlega aperta. Progetto muove passi concreti" Tutto Juve

Sky Sport - Juve nona in Europa per spese sul mercato negli ultimi 5 anni, saldo negativo di 337 milioni Tutto Juve

La squadra di Pioli ritrova la vittoria dopo i 3 ko di fila in campionato: contro un buon Torino decide un colpo di testa di Giroud, nella ripresa. Rossoneri ancora sottotono nel primo tempo, dopo ...Dopo il pari interno con il Pisa e la sconfitta di Parma, il Genoa torna a vincere. Lo fa a Marassi, battendo 2-0 il Palermo grazie ai gol dell’islandese Gudmundsson -migliore in campo- e al polacco ...