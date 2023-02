Skriniar | scontro con il passato prima dell’addio Genova lo aspetta

Leggi su inter-news

(Di sabato 11 febbraio 2023) Milantornerà nella città diper il suo ultimoda ex con la maglia dell’Inter contro la Sampdoria. Il giocatore è certoa giugno e c’è già l’accordo con il PSG, anche se la stagione è ancora da concludere. CONCLUSIONE – Un addio peggiore non poteva esserci per Milan. Professato come simbolo dell’interismo, del tifo nerazzurro, proprio il calciatore ha scelto di lasciare Milano per trasferirsi a Parigi. Lo slovacco ha però un obbligo dal punto di vista morale: rispettare la maglia e giocare tutte le partite come se fossero le ultime della stagione. L’Inter si gioca molto in questi mesi, dalla qualificazione alla prossima edizione di Champions League al prosieguo del percorso proprio in questa competizione. Simone Inzaghi richiederà, e già lo fa, il massimo ...