Sisma Turchia - Siria | salvata bimba di 2 anni dopo 122 ore

10.05, trovati corpi famiglia italiana Non c'è più speranza di ritrovare la famiglia italiana di ...che risultava dispersa dal giorno del terribile terremoto che ha sconvolto la Siria e la...Sono stati ritrovati senza vita, ad Antiochia, i corpi della famiglia italiana di origine siriana. Lo ha dichiarato il vice presidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, su Twitter.

Terremoto Turchia e Siria, bambina di 2 anni salvata dopo 122 ore sotto le macerie. LIVE Sky Tg24

Terremoto tra Turchia e Siria, il bilancio delle vittime è di 22.375. Ragazzo salvato dopo 94 ore - Mondo Agenzia ANSA

Terremoto Turchia e Siria, quasi 25mila morti Adnkronos

Terremoto in Turchia, il miracolo del neonato Yagiz e il dramma di 5 mila nuovi orfani Corriere della Sera

Terremoto in Turchia, bambino trovato vivo dopo 80 ore sotto le macerie - Italia Agenzia ANSA

COOP a nome di tutte le cooperative di consumatori si muove a sostegno delle persone in difficoltà e dei territori colpiti dal terremoto in Siria e Turchia e decide uno ...Il bilancio delle vittime del terremoto che ha colpito Turchia e Siria lunedì scorso continua a crescere. Secondo le ultime stime, il numero totale di morti è salito a 23.831. In Turchia, il numero di ...