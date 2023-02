Sisma in Turchia e Siria | i morti sono oltre 24 000

L'Ambasciata della Repubblica dista raccogliendo donazioni per il disastro sismico (Iban: IT87N0200805001000106665316, beneficiario: Ambasciata di, Causale: 'Donazione per il ...... vicino all'epicentro del. Il ragazzo ha detto di essere stato costretto a bere la propria ... Leggi Anche Terremoto in, in azione anche i soccorritori dall'Ucraina Leggi Anche Terremoto ...

Terremoto Turchia e Siria, quasi 24mila morti Adnkronos

Terremoto tra Turchia e Siria, il bilancio delle vittime è di 22.375. Ragazzo salvato dopo 94 ore - Mondo Agenzia ANSA

Terremoto Turchia e Siria, sedicenne estratto vivo da macerie dopo 119 ore. LIVE Sky Tg24

Terremoto in Turchia, il miracolo del neonato Yagiz e il dramma di 5 mila nuovi orfani Corriere della Sera

Terremoto in Turchia e Siria: le prime immagini dai satelliti europei Sky Tg24

Un convoglio composto da circa 14 veicoli con a bordo aiuti di emergenza, tra cui cibo, vestiti e coperte, e quasi 100 serbatoi ...(ANSA) - ROMA, 11 FEB - Il bilancio dei terremoti che hanno devastato parti della Turchia e della Siria è salito ad almeno 24.218 morti: lo riporta Sky News. In Siria le vittime sono almeno 3.553, di ...