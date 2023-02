(Di sabato 11 febbraio 2023) Al coperto, e non lo scopriamo oggi, Jannikè una certezza. Il numero 1 d'Italia ha centrato la sua ottavaATP all'Open Sud de France, ATP 250 ditrasmesso su SuperTennis e ...

Con evidente intelligenza, il diciottenne francese passa dall'esuberanza della sfida muscolare a chi tira più forte a una strategia fatta di colpi più alti per indurrea manovrare di più. L'...Andiamo dunque a presentare l'incontro, chedi fronte due millennials ma anche in palio la finale del torneo in programma nella Linguadoca. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI,...

Sinner mette le marce alte: è in finale a Montpellier SuperTennis

Lorenzo Sonego - Jannik Sinner live: Tennis - ATP, Montpellier Eurosport IT

LIVE Sinner-Sonego 6-4 6-2, ATP Montpellier 2023 in DIRETTA: l'altoatesino fa suo il derby e sfiderà Fils in semifinale OA Sport

Sinner ci mette il cuore e sfiora l'impresa ma non basta: Tsitsipas ai ... Fanpage.it

LIVE Sinner-Tsitsipas 4-6, 4-6, 6-3, 6-4, 3-6 Australian Open 2023 in DIRETTA: l'azzurro si arrende dopo 4 ore OA Sport

Al coperto, e non lo scopriamo oggi, Jannik Sinner è una certezza. Il numero 1 d'Italia ha centrato la sua ottava finale ATP all'Open Sud de France, ATP 250 di Montpellier trasmesso su SuperTennis e ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...