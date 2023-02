Sinner-Fils | una sfida che sa di futuro | in palio la finale di Montpellier

(Di sabato 11 febbraio 2023) La vittoria contro Sonego ai quarti diha finalmente sbloccato Jannik, capace di vincere la prima partita in carriera nell’Atp 250 didopo due sconfitte (nel 2020 e nel 2021) e il forfait di Fucsovics al turno precedente. L’altoatesino ha inoltre centrato la sesta vittoria in altrettanti derby contro avversari italiani e si è spinto in semisul cemento indoor francese. Sulla sua strada ora il beniamino di casa Arthur, in quello che si preannuncia un match ostico ma assolutamente alla portata del classe 2001. Andiamo dunque a presentare l’incontro, che mette di fronte due millennials ma anche inladel torneo in programma nella Linguadoca. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI, seconda ...

E' con questa ambizione che Arthur, numero 163 del mondo, si prepara alla semifinale contro Jannika Montpellier. E intanto si gode una notevole scalata in classifica: comunque vada, la ...

E' ancora presto per dire se la Francia abbia effettivamente trovato il campione del futuro; fatto sta che Fils è il più giovane semifinalista transalpino proprio da Gasquet, nel 2004 a Metz