Si prepara a questo Mannheimer svela il piano della Meloni | questione di mesi

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 11 febbraio 2023) Il governo può proseguire tranquillo. Per Renatoil centrodestra è avanti nei sondaggi "e cresce sempre più". E non vale solo per l'Italia. Il sociologo, in collegamento con L'Aria Che Tira nella puntata di venerdì 10 febbraio su La7, parla di "un effetto che si è visto in tutta Europa subito dopo il Covid". In ogni caso il sondaggista preferisce mettere le mani avanti: "Nessuno può prevedere il futuro ma è probabile che nel 2024 ci siano degli equilibri diversi nel Parlamento europeo e lasi". A detta di, infatti, il presidente del Consiglio "guarda sia allainternazionale, ossia all'Europa, che all'Italia in vista delle elezioni di domenica". La riprova? "Il fatto di aver detto di non essere stata invitata alla cena tra ...