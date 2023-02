Si fingono poliziotti | fermano auto e mettono a segno rapina

Leggi su anteprima24

(Di sabato 11 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoPrima lo hanno affiancato con un'scura, lampeggiante sul tetto. Poi, utilizzando una paletta, lo hanno invitato ad accostare. Indossando una pettorina con la scritta 'polizia' lo hanno minacciato con un'arma e poi si sono fatti consegnare circa 200 euro. Vittima, sull'asse mediano, nel Napoletano, un 21enne. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della tenenza di Sant'Antimo, laè avvenuta verso l'una della scorsa notte, sull'asse mediano in direzione Napoli (altezza Aversa – Melito). E si indaga anche per un altro evento simile, verificatosi nell'area di Afragola. Intorno alle 2.30, due sconosciuti, utilizzando lo stesso modus operandi, avrebberoto un secondomobilista in via Sportiglione. Anche in questo caso indagini in corso.