Shakira incontra per sbaglio Piquè sotto casa e reagisce così – VIDEO

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 11 febbraio 2023) Si è parlato tanto e a lungo della burrascosa separazione tra. Tra orologi e macchine di lusso, canzoni di vendetta e cartelloni pubblicitari presi in faccia (letteralmente quello che è successo a Clara Chia Marti per scansare i fotografi), ecco che i due ne combinano un’altra delle loro. Alcune telecamere dei media internazionali hanno ripreso il momento in cui la cantante e l’ex marito si sonoti davanti alla loro ormai ex. Unpubblicato dall’agenzia stampa Europa Press ha pubblicato il filmato dove si vede l’esatto momento in cuiarriva fuori dalla sua vecchia abitazione per prendere i due figli. Sasha e Milan si avvicinano al van nero sul quale è arrivato il padre, sistemano le valigie e mentre lo fanno ecco che arriva la madre accompagnata ...