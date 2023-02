(Di sabato 11 febbraio 2023) Era il 26 ottobre 1984: al Chicago Stadium, poi demolito per far spazio allo United Center, debuttava nella Nba Michael Jeffrey Jordan. Era stato scelto dai Bulls con il numero tre al Draft di quell'...

Era il 26 ottobre 1984: al Chicago Stadium, poi demolito per far spazio allo United Center, debuttava nella Nba Michael Jeffrey Jordan. Era stato scelto dai Bulls con il numero tre al Draft di quell'...... sul palco dell'Ariston, l'altra sera, quando l'abbiamo cantata insieme, mi ha ricordato il Morandi difa: stessa freschezza e stessa leggerezza'. L'ha chiamata dinosauro. 'Ma come si è ...

Sessant’anni di MJ, le due lettere che definiscono il mito La Gazzetta dello Sport

Sessant’anni fa il romanzo di Arbasino, che raccontava il boom e scandalizzava i salotti Il Foglio

Sanremo, Gianni Morandi al festival nei sessant'anni di «Fatti mandare dalla mamma...» Corriere

Le donne in magistratura sono entrate solo 60 anni fa, un cammino ancora tutto in salita per la parità ilmessaggero.it

La vita può cominciare a sessant’anni siciliareport.it

Rispetto ad altri critici del costume a lui contemporanei, come Ennio Flaiano nella letteratura e nel giornalismo, Marcello Marchesi nella scrittura anche pubblicitaria e pop, Dino Risi, Mario ...Mi divertiva l’idea di reinciderla insieme a un artista di nuovissima generazione come Sangiovanni: sul palco dell’Ariston, l’altra sera, quando l’abbiamo cantata insieme, mi ha ricordato il Morandi ...