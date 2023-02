Servizio scuolabus a Baronissi | nessun accordo sulla riassunzione di tre lavoratori

Leggi su anteprima24

(Di sabato 11 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiFumata nera in prefettura sul futuro deinon riassunti per il. Il vertice ha avuto luogo nella mattinata di venerdì ma non ha consentito di trovare un punto d’incontro soddisfacente tra sindacato e la Irno Progetti Vita, azienda che ha assunto la gestione del trasporto scolastico nel comune della Valle dell’Irno subentrando alla Acampora Group Srl. Nel passaggio di consegne solo sette operatori su dieci sono stati riassorbiti dal nuovo gestore. “L’azienda conferma di non voler trattare, facendo anche delle affermazioni piuttosto gravi sul fatto che inon avrebbero maturato un’anzianità sufficiente”, è l’affondo di Angelo Rispoli, segretario provinciale della Fiadel, a margine del confronto senza esito in prefettura a ...