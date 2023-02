Serie C girone C 27esima giornata terzo pareggio casalingo del Crotone Contestato Lerda dai tifosi

(Di sabato 11 febbraio 2023)1 Foggia 1 marcatori: 53° Frigerio, 88° Golemic(4-3-3): Dini, Calapai (Papini), Golemic, Cuomo, Crialese, Awua (Carraro), Petriccione, Vitale (D’Errico), Pannitteri (Kargbo), D’Ursi, Tribuzzi. All.Foggia (3-5-2): Thiam, Garattoni, Rizzo, Di Pasquale, Petermann, Schenetti (Bjarkason), Rutjens, Frigerio, Di Leo, Iacoponi (Peralta), Ogunseye. All. Gallo. Arbitro: Simone Calipo’ di Firenze Ass. Marco Ceolin (Treviso) – Stefano Galimberti (Seregno) Quarto giudice: Alfredo Iannello di Messina Ammoniti: Papini, Golemic, Garattoni, Frigerio, Angoli: 4 a 3 per il Foggia Recupero: 5 minuti Spettatori: 4.152 euro 18.265,62 Un minuto di raccoglimento per le vittime del terremoto in Siria e Turchia. Il ritorno al successo da parte delnon poteva prolungarsi oltre, la polemica innescata dopo la ...

... si giocheranno ai nove giochi, e non sono previste retrocessioni inB. Coppa Italia: andranno in semifinale le prime quattro classificate al termine deldi andata della prima fase del ......sono andati a vincere a Reggio Calabria 0 - 2 (quarta sconfitta su cinque partite neldi ...posto della classifica in piena zona play out e ai limiti della zona che porta direttamente inC. ...

Serie C girone A, tutte in campo per cambiare una classifica corta ... TG Biancoscudato

Serie C, 27ª giornata: i risultati del Girone A. Cinque i pareggi: vince solo la Triestina TUTTO mercato WEB

Serie C, programma 27^ giornata si apre con il Girone A e due ... ItaSportPress

Serie C, girone A: Ecco le formazioni ufficiali del match di oggi Pordenone - Mantova Tuttocampo

Serie C, girone A: Ecco le formazioni ufficiali del match di oggi Trento - Pro Patria Tuttocampo

e mantenere il contatto con il terzetto di squadre che al momento occupa il quarto posto in classifica nel girone D del campionato di Serie B Old Wild West. Ecco perché sarà fondamentale il supporto ...Nella quinta giornata del girone di ritorno del campionato... Equilibrio tra Ternana e Parma: i crociati pareggiano 1-1 e muovono la classifica SERIE BKT, 24ª GIORNATA: TERNANA-PARMA 1-1 Ternana-Parma ...