Serie B | Frosinone inarrestaile come il Napoli Crollo Reggina Cagliari inguaia il Benevento LIVE Parma e Ascoli

MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 L'autocensura delle grafiche tv nel calcio colpisce ancora . Ecco dunque che sul tabellone di- Cittadella la grafica dellaB con il punteggio riporta i diminutivi 'FRS - CIT' . Cambiando dunque per l'occasione la dicitura della squadra ciociara. Abitualmente il diminutivo in ...Dopo il 2 - 0 del Genoa sul Palermo nell'anticipo, si giocano otto sfide. Ilcapolista con il Cittadella, la Reggina ospita il Pisa, il Sudtirol il Como: Stellone esordisce col Benevento a Cagliari, Possanzini inizia col Brescia in casa con il Modena, la Spal di De ...

Fallo di Masiello su Gabrielloni in area di rigore, dal dischetto Cerri batte Poluzzi. 81' Arriva il terzo gol del Frosinone. Colpo di testa vincente di Mulattieri appostato sul secondo palo; partita ...Il campionato di Serie B 2022/2023 continua la propria marcia affrontando ... mette di fronte allo stadio Benito Stirpe il Frosinone di Fabio Grosso e il Cittadella di Edoardo Gorini. Di seguito ...