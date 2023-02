Serie A | Zatlan Ibrahimovic | “Sono ancora Dio”

Leggi su justcalcio

(Di sabato 11 febbraio 2023) 2023-02-09 11:10:38 Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news sullaA appena arrivata in redazione: D.Dopo più di sei mesi nel bacino di carenaggio, quando ha giocato contro Sassuolo a maggio 2022, l’attaccante svedese del Milantorna convocato inA e, come potrebbe essere altrimenti, nel suo massimo splendore. “Dio, numero 1: ora torno e la musica cambierà”. Si può essere più? Come si può vedere dalle sue stesse parole, il nordico non si è esaurito. Anzi. Sembra che ritorni con forze più che rinnovate e voler aiutare i rossoneri a uscire da quel buco calcistico in cui si trovano (sesti, a 18 punti dalla capolista Napoli). “Lo voglio davvero, Voglio fare molte cosequello che ...