Serie A | Lecce - Roma 1 - 1

(Di sabato 11 febbraio 2023)1 - 1 (1 - 1) nell'anticipo della 22/a giornata del campionato di calcio diA disputato sul terreno dello stadio di Via del Mare di. I gol: nel primo tempo per i salentini ...

e Roma 1 - 1 (1 - 1) nell'anticipo della 22/a giornata del campionato di calcio diA disputato sul terreno dello stadio di Via del Mare di. I gol: nel primo tempo per i salentini autogol di Ibanez al 7' e per gli ospiti Dybala su rigore al 17'. . 11 febbraio 2023In classifica del campionato di calcio diA la Roma è al terzo posto con il Milan a quota 41 punti,a 24.

Nella serata di sabato 11 febbraio 2023, gli ultras del Lecce presenti allo Stadio Via Del Mare per il match interno della 22ª giornata di Serie A contro la Roma hanno avviato una protesta accendendo ...