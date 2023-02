Serie A | Il ritorno di Vlahovic | 8 gol in 12 partite… senza far rumore

Leggi su justcalcio

(Di sabato 11 febbraio 2023) 2023-02-08 11:45:03 Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news sullaA appena arrivata in redazione: la stagione di dusan(Belgrado, Serbia, 2000) passava in punta di piedi.attirare l’attenzione. L’attaccante del Juventus Aveva un dolore all’inguine che lo aveva tenutosegnare con ‘La Vecchia Signora’ da ottobre… fino a ieri. Ha firmato una doppietta a Salerno contro ‘Memo’ Ochoa e ha ritrovato il sorriso. “Dusan fisicamente sta molto bene, è più leggero e dinamico e spero che domani segnerà. Sta ancora meglio di quando è arrivato”, ha confermato Allegri nell’anteprima del match. Il serbo risponde. Due gol, un assist… e sono già otto i gol in questaA… in 12 partite. Numeri niente male per un ariete che sembrava passato nel dimenticatoio. Dusan ...