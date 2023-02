(Di sabato 11 febbraio 2023) "Nicolò ha fatto lagiusta. Qui si divertirà e crescerà" .sposa ladi, che ha lasciato la Roma nel mercato di gennaio, per trasferirsi in Turchia al. ...

"Nicolò ha fatto la scelta giusta. Qui si divertirà e crescerà" .sposa la scelta di Zaniolo, che ha lasciato la Roma nel mercato di gennaio, per trasferirsi in Turchia al Galatasaray. Il centrocampista portoghese, che ha vestito la maglia ...... ex Inter, parla italiano così come i vari Icardi (che Zaniolo conosce dai tempi delle giovanili nerazzurre), Mertens, Muslera, Torreira, senza contare l'ex romanista. Il messaggio ...

Sergio Oliveira esclusivo: “Zaniolo al Galatasaray, la scelta migliore” Corriere dello Sport

Zaniolo, contatto con Sergio Oliveira: dopo la Conference puntano alla Super Lig ForzaRoma.info

Tutto sul Galatasaray di Zaniolo: allenatore, posizione in classifica ... Goal Italia

Roma, finalmente Pellegrini si è allenato bene: è pronto per il Lecce Corriere dello Sport

Roma, Karsdorp verso il reintegro ma non convocato: il motivo Corriere dello Sport

Il centrocampista portoghese promuove la scelta dell'ex giallorosso di trasferirsi in Turchia: "Lotterà per il titolo" ...In campo - da Icardi e Mertens, fino a Sergio Oliveira, Lucas Torreira e Muslera - ma anche in panchina. CHI E' L'ALLENATORE DEL GALATASARAY L'allenatore del Galatasaray è Okan Buruk, nominato nuovo ...