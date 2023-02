Serata duetti del Festival di Sanremo 2023 | la classifica

Leggi su biccy

(Di sabato 11 febbraio 2023) Martedì e mercoledì abbiamo visto le classifiche che sono state il risultato del voto della sala stampa, giovedì quella del pubblico e della giuria demoscopica sui 28 brani inediti e ieri sera hanno votato tutti per la. In questo caso a essere giudicate sono state le collaborazioni dei big in gara con i loro colleghi. Come ha spiegato Amadeus, il risultato di questaverrà sommato alle precedenti, non si tratta infatti di una competizione a parte. Anche in questo caso ha trionfato Marco Mengoni con Let It be, secondo Ultimo con Eros Ramazzotti, terzo Lazza, quarta Giorgia con Elisa (e questo è davvero inaccettabile) e quinto Mr. Rain., la. 1 Marco Mengoni. 2 Ultimo. 3 Lazza. 4 Giorgia. 5 Mr. Rain. “Parlami, come il vento fra gli ...