Cerca di dare una spiegazione al momento - no delLucanel suo editoriale per Milannews. Questi i passaggi principaliSi sofferma sul sofferto momento delalla vigilia del derby Lucanel suo editoriale per Milannews. Questi i passaggi principali

Serafini: “Milan brutto, sporco e cattivo, all’inizio era sotto shock” Pianeta Milan

Serafini: "Milan brutto, sporco e cattivo. Molto contento per l'assist di Theo" Milan News

Serafini sul Milan: “Siamo stanchi di ripetere le stesse cose” Blogo Sport

ESCLUSIVA SI Serafini: "Il Milan non c'è più perchè non ci sono gli ... Sportitalia

Serafini spiega perché il Milan s'è spento e cosa lo farà rinascere ... Sportevai.it

Serafini sul Milan: «E’ stato brutto, sporco e cattivo». Le parole del giornalista sulla prestazione dei rossoneri nel match contro il Torino Luca Serafini ha parlato ai microfoni di Milan Tv della ...Luca Serafini, opinionista, si è così espresso a MilanTV nel post Milan-Torino: "Brutti sporchi e cattivi era il titolo di un film e oggi il Milan è stato brutto, sporco ...