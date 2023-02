Scusate ma | il crollo di Marco Mengoni | scoppia a piangere

(Di sabato 11 febbraio 2023) ", sono molto felice ma anche molto emotivo".in lacrime durante la conferenza stampa, a poche ore dalla finale di Sanremo 2023, che lo vede favoritissimo, in testa a tutte le classifiche provvisorie. "Sono anche le poche ore di sonno. Fortunatamente è andato tutto molto bene, molto oltre le aspettative", dice con la voce rotta dai singhiozzi. Intanto come nel televoto anche nella giuria demoscopica il distacco tra il primo in classifica al Festival di Sanremo,e il secondo, Ultimo, a quanto risulta a LaPresse è minimo. Nella serata dei duetti appena una manciata di voti inferiori a 10 hanno diviso i due, in pratica una percentuale vicina allo 0,1%. Quindi stasera tra i due sarà un testa a testa. Megoni, mentre attende la finale, si ...

...loro un risarcimento per l'handicap d'essere coevi di Angelo Duro (chiunque egli sia) Quale...che uno Zelensky letto dalla Ferragni risuona in tutto il mondo e di lasciarvi lavorare, ......se vi interrompo, ma Antonella non sta bene. Ha appena detto che vuole andare a casa ed ha un attacco di panico'. Edoardo una volta andato da Antonella , ha chiesto il motivo di questo,...

Sanremo 2023, il crollo di Mengoni: "Scusate ma...", scoppia a piangere Liberoquotidiano.it

"Scusate...". E Marco Mengoni scoppia a piangere a Sanremo ilGiornale.it

Mengoni scoppia a piangere: "Scusate, è il mio difetto. Sono troppo emotivo" La Gazzetta dello Sport

CROLLO AL CIMITERO. SINDACO RICCIO: “CHIEDIAMO SCUSA ... TV Sette Benevento

Crollo cimitero Sant'Agata, il sindaco Riccio: "Chiediamo scusa, al ... anteprima24.it

La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...Momento di forte emozione per il cantante di Ronciglione, dato come favorito. Alla conferenza stampa subisce un crollo emotivo: "Sono molto felice ma anche molto emotivo" ...