In sostanza nascere al Sud anziché al Centro - Nord significa 'perdere' un anno ditra mensa e tempo pieno mancati e l'assenza di palestre per il 66% degli allievi delle scuole primarie; dato, ...... uno in Italia, in Sardegna, all'interno della miniera dismessa diEnattos nel Nuorese, e l'... su questo ha creato una vera e propria comunità delle onde gravitazionali in grado di fare, e ...

Scuola, Sos risorse: «Al Sud tra i banchi un anno in meno» ilmattino.it

Scuola a Firenze, Cgil: "Sos accorpamenti. Si rischiano chiusure" LA NAZIONE

Sos bullismo Assumiamoci le responsabilità IL GIORNO

Pescia, bimbi dell'infanzia senza servizio di pre e post scuola: sos ... Il Tirreno

Scuole elementari di Ambra: sos riscaldamento LA NAZIONE

Un bambino nato a Napoli, che frequenta la V elementare, usufruisce di 200 ore in meno di scuola, per mancanza di infrastrutture e tempo pieno, rispetto ad un coetaneo della Toscana al… Leggi ...Forcella come paradigma del divario tra Nord e Sud sul tema scuola e istruzione: è quanto emerso dall’incontro ”Un Paese, due scuole”, promosso da L’Altra Napoli onlus e da Svimez, che si è svolto ...