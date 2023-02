Scontro tra Daniele Dal Moro e Martina | la frecciatina di Valentina Vignali

(Di sabato 11 febbraio 2023)Nasoni ehanno un trascorso abbastanza travagliato. Si sono conosciute durante la sedicesima edizione del Grande Fratello Vip, però, la loro potenziale amicizia è andata in frantumi per colpa di alcune accuse da parte della modella. Nelle ultime ore, la cestista è riuscita a prendersi la sua rivincita. La furiosa discussione tra la sua rivale eDal, infatti, le ha dato modo di tornare su un argomento che, quattro anni fa, la lasciò senza parole. Potrebbe interessarti: Grande Fratello Vip 7, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata GF Vip 7,lancia una provocazione aNasoni: “Mi danno ragione”Dalera apparso felicissimo ...

La partita sulle Europee 2024 è il vero motivo delloMeloni - MacronGiorgia Meloni ed Emmanuel Macron, il vero motivo del dissidio è il futuro assetto dell'Unione europea. Lo sostiene il Corriere della Sera, che spiega come la premier ...Un oggetto non identificato è stato abbattuto da caccia americani sui cieli dell'Alaska. Non si trattava di un pallone spia cinese come quello recentemente al centro dellodiplomaticoWashington e Pechino Nei cieli dell'Alaska, a 40mila piedi di quota, un F - 22 dell'Usaf ha abbattuto su ordine della Casa Bianca un oggetto non identificato che, secondo John ...

Scontro tra bus, paura in piazzale Roma tra i pendolari La Nuova Venezia

Pozzuolo, scontro tra un'auto e un camion, feriti i conducenti Friuli Oggi

Scontro tra due auto: c'è un morto NapoliToday

Violento scontro tra due auto a Caramanico Terme, tre incastrati tra le lamiere IlPescara

Scontro tra due auto a Vermegliano, un ferito Il Friuli

Italia e Francia ai ferri corti. Ma cosa c'è davvero dietro lo scontro tra Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron Secondo un articolo di Francesco Verderami sul Corriere della Sera, all'origine del muro ...Un calendario inedito quello che occuperà il prossimo weekend calcistico, nel quale, tra le tante gare in programma, spicca lo scontro salvezza tra Pergolettese e Sangiuliano, valido per i risvolti ...