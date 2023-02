(Di sabato 11 febbraio 2023) La Dgac ha chiesto alle compagnie di di ridurre del 50% il loro programma di. In migliaia in piazza a Parigi, Marsiglia Nantes e altre città ...

La Dgac ha chiesto alle compagnie di di ridurre del 50% il loro programma di volo. In migliaia in piazza a Parigi, Marsiglia Nantes e altre città ...Un volo su due in partenza o in arrivo all'aeroporto di Parigi - Orly è stato cancellato nel pomeriggio a causa di unoimprevisto deidel traffico aereo, nell'ambito del movimento contro la riforma, delle pensioni voluta dal presidente francese Emmanuel Macron, che vede oggi numerosi cortei in ...

Francia: sciopero controllori volo, annullato 1 volo su 2 all'aeroporto di Parigi Orly RaiNews

Sciopero controllori in Francia: fermo un volo su due. Pensioni: quarto giorno di proteste QUOTIDIANO NAZIONALE

Francia in sciopero, a Parigi-Orly cancellato un volo su 2 Tiscali Notizie

LO SCIOPERO DEI CONTROLLORI DI VOLO FRANCESI DAL 6 ... Italiavola & Travel –

Sciopero controllori di voli francesi il 19 gennaio Teleborsa

La Dgac ha chiesto alle compagnie di di ridurre del 50% il loro programma di volo. In migliaia in piazza a Parigi, Marsiglia Nantes e altre città francesi ...Un volo su due, sia in partenza che in arrivo, all'aeroporto di Parigi-Orly è stato cancellato questo sabato pomeriggio, a causa dello sciopero imprevisto dei controllori del traffico aereo, che ...