Sci alpino | Sofia Goggia | “Non avevo una condizione favorevole Questa inforcata non scalfisce la mia carriera”

(Di sabato 11 febbraio 2023)ha inforcato nella discesa libera dei Mondiali 2023 di sci. La grande favorita della vigilia è purtroppo incappata in una spigolata nel settore finale ed è andata a sbattere in pieno contro una porta, dicendo così addio alla possibilità di conquistare una medaglia (probabilmente quella d’oro). La fuoriclasse bergamasca non aveva impressionato fino a quel momento, ma era riuscita a restare a sei centesimi dalla svizzera Jasmine Flury (poi trionfatrice a sorpresa) e nell’ultimo settore avrebbe potuto operare tranquillamente il sorpasso. La campionessa olimpica di PyeongChang 2018 ha mancato l’appuntamento con la medaglia d’oro iridata nella sua specialità prediletta: non è mai riuscita a salire sul podio ai Mondiali nella prova di velocità per eccellenza, dopo aver conquistato l’argento nel superG del 2019 e il bronzo ...