Sci alpino | pagelle discesa femminile | Sofia Goggia non era quella di dicembre Sorteggio dei pettorali decisivo

Leggi su oasport

(Di sabato 11 febbraio 2023)MONDIALI SCI2023, 5: partiamo dai numeri. 16 vittorie in Coppa del Mondo in, 3 ‘coppette’ di specialità, un oro ed un argento alle Olimpiadi. Eppure, nella sua specialità prediletta, l’azzurra non ha mai vinto una medaglia in una rassegna iridata, neppure di bronzo! Sembra essersi abbattuta una maledizione sull’Italia, che non vince un oro nellaai Mondiali dal 1932, quasi un secolo fa! Abbiamo avuto due fuoriclasse comeed Isolde Kostner, eppure nessuna delle due ha sfatato il tabù. Inoltre questo Mondiale sembra a sua volta maledetto per i favoriti: pensiamo a Mikaela Shiffrin in combinata, a Marco Odermatt in superG o alla stessa ...