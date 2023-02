Sci alpino | Linus Witte vince lo slalom di Coppa Europa di Jaun | Maurberger 9° migliore degli azzurri

Mondiali diin Francia : la valanga rosa non ha concesso il (meritato) tris affidato a Sofia Goggia nella discesa della iconica pista "Roc de Fer". Giornata storta. Capita. La campionessa bergamasca ha ...Mentre stava facendod'alpinismo nella zona del Monte Motto è stato travolto dalla massa di ... Sul luogo della tragedia sono intervenuti immediatamente i tecnici del Soccorsodella stazione ...

LIVE Sci alpino, Discesa femminile Mondiali 2023 in DIRETTA: Flury verso l'oro, fuori Sofia Goggia OA Sport

Mondiali Goggia inforca in discesa libera! Discesa amarissima, rivivila Eurosport IT

Sci alpino, startlist discesa Mondiali 2023: programma, orari, tv, streaming, pettorali degli italiani OA Sport

Mondiali sci, Flury oro nella discesa libera femminile. Fuori Goggia Sky Sport

Sci Alpino, Goggia squalificata dopo l'errore in discesa libera. Il tabù azzurro e la delusione di Sofia: «Anc ilmessaggero.it

Linus Witte si è aggiudicato il secondo slalom in notturna di Jaun (Svizzera) valevole per la Coppa Europa 2023. Sul pendio elvetico la seconda manche è costata a caro prezzo a quasi tutti i migliori ...Il primo weekend dei Mondiali di Courchevel-Meribel è entrato nel vivo, assegnando le medaglie in quella che è la specialità regina dello sci alpino, la discesa libera. La gara femminile, andata in ...