Sci alpino | Goggia delusa | “Fa male | ma la vita va avanti”

(Di sabato 11 febbraio 2023) “Sono molto dispiaciuta, è un vero peccato, faperché nessuno mi ripotrà dare una chance di vincere oggi una medaglia ai Mondiali”. Queste le parole di Sofiache non nasconde la delusione per l’inforcata nel finale che le è costata la squalifica nelle discesa libera iridata a Meribel. “E’ stata una settimana tosta ma lava, pensiamo alle prossime gare. Quanto accaduto non cambia nulla nella mia bellissima carriera”, ha aggiunto la fuoriclasse bergamasca. SportFace.

... tutte le medaglie vinte Grazie all'oro di Marta Bassino nel SuperG, l'Italia ha conquistato la sua 75medaglia nella storia dei Mondiali di. Una lunga lista che parte da Paula Wiesinger, ...Italia grande delusa nella discesa libera femminile ai Mondiali didi Courchevel/Meribel: Sofia Goggia inforca e dice addio ai sogni di medaglia sulla Roc de Fer, nessuna azzurra in Top - 10 con Curtoni 13 Oro alla sorprendente svizzera Jasmine Flury. ...

Mondiali Goggia inforca in discesa libera! Discesa amarissima, rivivila Eurosport IT

LIVE Sci alpino, Discesa femminile Mondiali 2023 in DIRETTA: Flury verso l'oro, fuori Sofia Goggia OA Sport

Mondiali sci, Flury oro nella discesa libera femminile. Fuori Goggia Sky Sport

LIVE Sci alpino, Terza prova discesa Mondiali 2023 in DIRETTA: Schwarz primo nell'ultima prova, bene Schieder e Marsaglia. Paris e Casse si risparmiano OA Sport

Sci alpino, Sofia Goggia ha inforcato ai Mondiali. Cos'è successo in discesa Addio vittoria da favorita OA Sport

MERIBEL (Svizzera) - Delusione per Sofia Goggia nella discesa libera femminile di Meribel, valida per i Mondiali di sci alpino. La vice-campionessa olimpica di specialità, ì tra le grandi favorite ...In archivio la terza ed ultima prova cronometrata di discesa libera maschile sull’Eclipse di Courchevel ai Mondiali di sci alpino 2023. Altre risposte positive per gli azzurri in una prova in cui tant ...