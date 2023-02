Scherma | Coppa del Mondo spada | Santuccio e Marzani ad un passo dal podio | a Barcellona vince ancora Moellhausen

(Di sabato 11 febbraio 2023) Si chiude con un pizzico di amaro in bocca il torneo difemminile di, valido per ladel2022/23. Dopo essere entrate in undici nel tabellone principale a sessantaquattro, tutte quelle presenti in Spagna, le sciabolatrici azzurre si sono fermate ad undalle semifinali e dunque dal. La vittoria è andata nuovamente a Nathalia, portacolori del Brasile ma che ha scritto pagine importanti della storia della nazionale italiana ormai oltre un decennio fa prima di decidere di affiliarsi alla federazione verdeoro grazie alla doppia nazionalità. Per lei secondo successo consecutivo dopo quello nel Grand Prix di Tunisi, stavolta battendo in finale la sudcoreana Young Mi Kang. Robertaed Alberta ...

Nella tappa didel Mondo di sciabola femminile di Tashkent , in Uzbekistan, le atlete azzurre non hanno brillato e sono rimaste giù dal podio. La migliore delle italiane è Rossella Gregorio , che ha chiuso la ...La giornata dellaitaliana si chiude in bellezza, con tutte le undici azzurre impegnate nella prova didel Mondo di spada femminile di Barcellona che si sono qualificate al tabellone principale. ...

Scherma, Coppa del Mondo spada: Georgiadou vince il derby greco a Tashkent, nessun'azzurra nelle prime otto OA Sport

COPPA DEL MONDO SPADA FEMMINILE - BOTTINO PIENO PER L ... Federazione Italiana Scherma

Scherma, CDM sciabola: la Gregorio è stata la migliore delle azzurre Ottopagine

Scherma, Coppa del Mondo Torino 2023: quindici azzurre qualificate per il tabellone principale OA Sport

Fioretto, al via a Torino il Trofeo Inalpi. Domenica le fasi finali su Sky Sky Sport

Si chiude con un pizzico di amaro in bocca il torneo di spada femminile di Barcellona, valido per la Coppa del Mondo 2022/23. Dopo essere entrate in undici nel tabellone principale a sessantaquattro, ...Giornata indimenticabile per Krzysztof Kaczkowski. Il polacco trionfa davanti ai suoi tifosi a Varsavia nella prova di Coppa del Mondo di sciabola maschile. Un successo davvero clamoroso ed ...