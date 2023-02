Scandalo Qatargate | arrestato Cozzolino | “Tangenti dai servizi segreti marocchini”

(Di sabato 11 febbraio 2023) L’europarlamentare dem andrà in carcere. Il Pd: pronti a costituirci parte civile. Anche l’italo-belga Tarabella in stato di fermo

corruzione: che cos'è ilIn Belgio diversi europarlamentari sono stati accusati di aver preso denaro dal Qatar e dal Marocco per dare il loro sostegno politico per migliorare l'......far finire Andrea Cozzolino e Marc Tarabella a pieno titolo nella rete giudiziaria del. ... sospettati di essere coinvolti nelloeuro - marocchino - qatariota sotto il peso delle ...

Il mandato d’arresto è stato emesso dalla procura belga nell’ambito dell’inchiesta Qatargate, a seguito della revoca dell’immunità come deciso qualche giorno… Leggi ...L’eurodeputato Marc Tarabella è stato fermato oggi, 10 febbraio del 2023, a Bruxelles in relazione allo scandalo Qatargate. In mattinata è stato interrogato e il giudice deve ancora decidere se ...