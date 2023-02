Scaletta Sanremo finale | quinta serata 11 febbraio 2023 | cantanti e tutti gli ospiti

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 11 febbraio 2023) Dopo quattro serate di ascolti da record, il Festival si avvia verso la conclusione con ladi. Amadeus sarà affiancato da Chiara Ferragni, l'influencer e imprenditrice digitale alla seconda esperienza nelle vesti di co-conduttrice dopo la primadi martedì scorso. Accanto a loro ci sarà anche Gianni Morandi. Ma i protagonisti sono loro, i 28 Big, che torneranno sul palco del teatro Ariston con i loro brani in gara per giocarsi il tutto per tutto e conquistare il titolo di vincitore di. Tra gliGino Paoli considerato uno dei maggiori esponenti della musica leggere italiana, che ci farà sognare in un medley di brani di vasta popolarità come «Il Cielo in una Stanza», «Che Cosa C'è», «Senza Fine», «Una Lunga Storia d'Amore». ...